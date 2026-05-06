La Subdelegación urge a acreditar los puntos para observar el eclipse

La reunión de coordinación Cedida

La mayor parte de los concellos de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia no enviaron todavía a la Xunta y a la Subdelegación del Gobierno los documentos en los que se acrediten los puntos de observación del eclipse del próximo 12 de agosto. Así lo explicó el subdelegado, Abel Losada, durante la segunda reunión de coordinación del plan.

Por el momento, solo siete concellos de la provincia completaron estos pasos. Entre ellos, se encuentra Vilanova. Además, Meis está en fase de presentación de documentación adicional, según explican desde el organismo que preside Losada.

La Dirección Xeral de Emerxencias ya comunicó a los concellos que presentaron los puntos que deben redactar un plan de autoprotección, en previsión de incidencias si se superan determinados aforos. En el caso de los que se encuentren en suelo forestal, deberán solicitar autorización a Medio Rural.

En la reunión participaron, además de representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Axencia Galego de Turismo de la Cunta y el Padroado de Turismo Rías Baixas, de la Diputación. A esta última entidad se dirigió Losada para pedirles que “teñan coidado de non seguir difundido entre os medios de comunicación a existencia de 40 supostos puntos recomendados na provincia de Pontevedra, dado que hai un procedemento acordado entre o Ministerio de Ciencia e a Xunta para a determinación e aprobación” de estas zonas, por lo que pidió la máxima coordinación.

Difusión turística

Losada incidió en que todo el territorio provincial es “idóneo” para ver el eclipse y que no son necesario los desplazamientos. Por otra parte, desde la asociación Aprometur, de O Grove, piden al Concello que se inscriba en el programa que la Diputación de Pontevedra prepara para potenciar turísticamente el eclipse del 12 de agosto. “Aínda que se celebra no mes de agosto, resulta moi interesante para ofrecela como actividade para os habitantes e turistas”, señala. También proponen participar en una ruta en bici por la costa.