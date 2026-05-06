La Rúa Esperanza mantendrá la estela de O Carme de Carril tras unas obras que están a punto de licitarse

Visita a la zona Concello

La regeneración del casco marinero de Carril continuará con la humanización de la Rúa Esperanza y la travesía Lucena, que seguirá el estilo de la de O Carme y que da respuesta a una petición vecinal. La obra está a punto de salir a licitación. La Diputación aprobará mañana viernes la inclusión de la inversión en los fondos que le corresponden a Vilagarcía a través del plan +Provincia.

Así lo anunció el alcalde, Alberto Varela, en la visita que realizó a la zona, acompañado por el diputado provincial Javier Tourís y por la edil de Urbanismo, Paola María, así como por otros miembros de la Corporación.

La actuación que se va a poner en marcha está presupuestada en 416.800 euros y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. Es un proyecto redactado por el arquitecto Juan Villanueva, que cumple con los requisitos esenciales marcados por el gobierno local: incluir la revisión y renovación de las redes de servicios básicos, instalar las canalizaciones para soterrar los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones y acondicionar la superficie con una estética acorde al entorno, bajo criterios de accesibilidad.

Por ello, mantendrá la imagen de la Rúa do Carme, con la que conecta: serán vías de plataforma única y de prioridad peatonal, pavimentadas con losas de granito. Además, se creará una pequeña zona de encuentro, con bancos y elementos ve4rdes en la parte más ancha de la vía y se renovará el alumbrado.

A principios de 2027

La previsión del gobierno local es que los carrilexos estrenen la nueva imagen a principios de 2027. El gobierno que preside el socialista Alberto Varela ya tiene en mente la siguiente actuación para completar la regeneración del casco viejo de O Carril: la humanización de las calles Aduanas e Cruz.

Esta última intervención se financiará por cuenta de las arcas municipales y con una aportación de los fondos europeos, “tras negarse a Deputación a incluir no Plan Extra, como solicitara Ravella”. El importe asciende a 931.000 euros, de los que la administración local pondrá los 548.000 euros denegados por la entidad que preside Luis López, que argumentó que el proyecto no cumplía las bases.Intervenciones en Carril

Intervenciones en Carril

“Estas intervención son só dúas das obras que poñen de manifesto o compromiso do executivo socialista con Carril, unha localidade na que nos últimos anos se teñen realizado investimentos moi importantes”, señalan fuentes municipales. En este sentido, apuntan a la construcción del albergue de peregrinos, que lleva ya un año en funcionamiento; o a mejoras como las realizadas en el saneamiento, así como a las gestiones para la retirada del transformador.

De hecho, otra de las actuaciones en la zona será el pintado de la emblemática balaustrada, que el Concello asume pese a que no se trata de una competencia municipal y a petición de la asociación vecinal, ya que se trata de un elemento muy definitorio de la fachada marítima. En cuanto a la Rúa Esperanza, los residentes llevan años quejándose del mal estado del pavimento, que en invierno provoca además acumulación de bolsas de agua a las puertas de las viviendas. Ahora, se le buscará una solución a estas deficiencias y se renovará la imagen.