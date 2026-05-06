Granja critica a Varela por “desaprovechar” el apoyo de la Xunta contra los incendios

Ana Granja, portavoz del PP Cedida

El Partido Popular de Vilagarcía muestra su “indignación” tras confirmarse que el municipio es uno de los veinte, de toda Galicia, que se quedó “fuera del convenio de colaboración con la Xunta y Seaga para la gestión de biomasa en las franjas secundarias”. Este plan, señalan los conservadores, permite una gestión “profesional y coordinada” de la limpieza de las franjas de seguridad, para que los terrenos en un radio de 50 metros en torno a los núcleos de población estén limpios antes del 31 de mayo.

Para la portavoz del PP, Ana Granja, se trata de una muestra de “la falta de previsión y desidia” del ejecutivo socialista. “Mientras la mayoría de los municipios gallegos aprovechan esta colaboración técnica y económica para proteger a sus vecinos y sus casas, en Vilagarcía volvemos a quedarnos atrás”, señala la edil popular.

La formación incide en que, al no adherirse al convenio, el Concello “renuncia al apoyo de la Xunta para realizar inspecciones, notificaciones a propietarios y publicaciones oficiales”, obligando a la administración municipal a asumir estas tareas en solitario. “Limpiar el monte es sumamente importante para la seguridad y la tranquilidad de cientos de familias de Vilagarcía. No entendemos por qué el gobierno local renuncia a un sistema que facilita las tareas de inspección y limpieza”, explica Granja, que acusa a Varela de seguir con la “política de soberbia y enfrentamiento, en un tema como el de los incendios”. Recuerda, además, que la prevención “debe hacerse ahora”.