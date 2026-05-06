Esquerda Unida critica el “autobombo” del gobierno por la Escoba de Oro a Vilagarcía

El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno Mónica Ferreirós

El grupo municipal de Esquerda Unida critica el “autobombo” del gobierno local por la concesión de la Escoba de Oro a Vilagarcía. “Cando precisan agocharse detrás dun premio para defender a súa xestión, o que está facendo en realidade é recoñecer implícitamente que o servizo non está á altura”, señala el portavoz, Juan Fajardo.La formación incide en que el galardón se concedió, solo el año pasado, a setenta concellos, por lo que consideran que tiene “escaso valor real”.

Además, apuntan que en el ente que lo concede participan las propias empresas privadas del sector. Más allá de esto, señalan que la realidad del servicio de limpieza en Vilagarcía “é ben distinta” y con “incumprimentos” en el pliego y “numerosas deficiencias”.