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Vilagarcía

Esquerda Unida critica el “autobombo” del gobierno por la Escoba de Oro a Vilagarcía

Pone en duda el "valor real" del galardón y dice que el año pasado recayó sobre decenas de municipios

Olalla Bouza
06/05/2026 10:54
El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno
El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno
Mónica Ferreirós
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El grupo municipal de Esquerda Unida critica el “autobombo” del gobierno local por la concesión de la Escoba de Oro a Vilagarcía. “Cando precisan agocharse detrás dun premio para defender a súa xestión, o que está facendo en realidade é recoñecer implícitamente que o servizo non está á altura”, señala el portavoz, Juan Fajardo.La formación incide en que el galardón se concedió, solo el año pasado, a setenta concellos, por lo que consideran que tiene “escaso valor real”. 

Además, apuntan que en el ente que lo concede participan las propias empresas privadas del sector. Más allá de esto, señalan que la realidad del servicio de limpieza en Vilagarcía “é ben distinta” y con “incumprimentos” en el pliego y “numerosas deficiencias”.

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