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Vilagarcía

Cinco nuevos kioscos para el verano en Vilagarcía

La temporada de chiringuitos comenzará el próximo año antes de Semana Santa y durará hasta octubre

Olalla Bouza
06/05/2026 23:42
Imagen de archivo de bañistas en A Compostela
Gonzalo Salgado
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Cinco nuevos kioscos son los que se incorporan este año a la temporada estival de playas. Tres estarán a lo largo del arenal y el Paseo Marítimo que une Vilagarcía con Carril, mientras que otro estará en Saíñas, en O Rial.

Según se especifica en los pliegos, que se encuentran en el tablón de anuncios, uno será de venta de helados, el que se pondrá en el Paseo Marítimo; mientras que los otros tres serán de venta de bebidas y comida. El primero tendrá una zona de venta de 4x2,5x2,5 metros y un almacén de 3x1,1x2,4 metros.

En cuanto al kiosco de As Saíñas, la superficie cubierta será de 6x2,4 metros y la terraza de 20 metros cuadrados. En el caso de los que se instalarán en la playa de A Concha-Compostela, el máximo para la superficie cubierta es de 20 metros cuadrados y para la terraza de 50.

Procedimiento urgente

No tendrán que recurrir a este proceso los servicios que tuvieran en vigor permisos concedidos con anterioridad por Costas, como es el ejemplo del que está situado en O Campanario, en Bamio, o las pedaletas de A Compostela. En cuanto a los que se rijan por estos pliegos, deberán realizarse con estructura sólida- de madera o metal- y no podrán hacer labores de modificación del terreno. Las sombrillas carecerán de rotulaciones, publicidad o indicaciones que no estén vinculados con los alimentos, bebidas o complementos que aparezcan en la autorización y no se podrán utilizar banderolas publicitarias. Este año, se tramita por la vía de urgencia pero para 2027 la temporada se extenderá desde Semana Santa hasta el mes de octubre.

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