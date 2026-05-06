Así son os novos obradoiros de cociña de Xoanqui Ameixeiras
A Praza de Abastos volverá a ser o escenario
Os obradoiros 'Cociña da ría', organizados polo Concello de Vilagarcía regresan este xoves, 14 de maio, á Praza de Abastos cun produto de temporada: a xarda. Este saboroso peixe azul moi apreciado en Galicia será o ingrediente estrela das receitas que Xoanqui Ameixeiras preparará a partir das 11:30 horas na zona gastronómica do mercado (sita no primeiro andar). A asistencia é libre e de balde, pero recoméndase confirmar asistencia a través de ticket.
'O calendario da ría na túa mesa' é un programa organizado pola Concellería de Turismo que se financia a través do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP). O obxectivo é poñer en valor a cultura mariñeira, neste caso a través da gastronomía ligada a este sector produtivo, e a cociña de proximidade. Ademais, ao realizarse na Praza de Abastos, actúa como actividade dinamizadora do mercado público e de promoción dos produtos que se poden atopar nel.