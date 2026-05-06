Diario de Arousa

Vilagarcía

Así son os novos obradoiros de cociña de Xoanqui Ameixeiras

A Praza de Abastos volverá a ser o escenario

Olalla Bouza
06/05/2026 11:02
Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos
Mónica Ferreirós
Os obradoiros 'Cociña da ría', organizados polo Concello de Vilagarcía regresan este xoves, 14 de maio, á Praza de Abastos cun produto de temporada: a xarda. Este saboroso peixe azul moi apreciado en Galicia será o ingrediente estrela das receitas que Xoanqui Ameixeiras preparará a partir das 11:30 horas na zona gastronómica do mercado (sita no primeiro andar). A asistencia é libre e de balde, pero recoméndase confirmar asistencia a través de ticket.

'O calendario da ría na túa mesa' é un programa organizado pola Concellería de Turismo que se financia a través do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP). O obxectivo é poñer en valor a cultura mariñeira, neste caso a través da gastronomía ligada a este sector produtivo, e a cociña de proximidade. Ademais, ao realizarse na Praza de Abastos, actúa como actividade dinamizadora do mercado público e de promoción dos produtos que se poden atopar nel.

