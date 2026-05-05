Huellas dorada por la memoria de la lucha contra el nazismo en Vilagarcía

Un momento del acto en VIlaxoán Gonzalo Salgado

Stolpersteine es una palabra alemana que hace referencia a un tropiezo al andar. En este caso, se trata de un tropiezo que viene en modo de recuerdo. Como los famosos fallos cerebrales que nos llevan a momentos de nuestra historia activándose un sentido, los adoquines que se colocaron en Vilagarcía, y que son obra de Gunter Deming que son un recordatorio al caminante. “Eu pensaba que o nazismo correspondíase cunha época moi concreta que non se repetiría”, apuntó el subdelegado, Abel Losada. Lo hizo en un acto de conmemoración del Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y otros campos.

Dos de ellos, Ramón Diz y Antonio Lamas, vivían a escasos metros de donde lucen ahora las huellas doradas. En la Praza Rafael Pazos de Vilaxoán no solo se reunieron autoridades, encabezadas por el alcalde, Alberto Varela, y colectivos memorialista, como Iniciativa y O Faiado, sino también familiares que siempre guardaron, también como oro en paño, el recuerdo de los suyos.

Es el caso de Marcela Diz, que ayer habló de todos sus familiares que tuvieron que huir de “diferentes totalitarismos”. Como su abuelo, José Diz, al que el fin de la guerra pilló en la Unión Soviética y falleció en Odessa, en 1948. “A nosa avoa, tamén de Vilaxoán, o meu pai e os meus tíos, nunca o volveron a ver. Nin el a eles”, recuerda su nieta.

Un dolor que no fue el único en la familia. Un hermano de su bisabuelo, Manuel Diz Rubianes, marinero y de la CNT, fue fusilado en 1936; y un tío de su padre, Ramón Diz Rivas, también marinero y de Vilaxoán, se exilió a Francia desde el País Vasco, donde trabajaba, y allí pasó por varios campos de refugiados- Primero pasó por Mathausen y luego por una de sus sucursales, Gusen, donde murió a los seis días. “O certificado de defunción, firmado polos nazis, di que morreu de pleuritis”, explica Marcela Diz. Su mujer siempre lo tuvo claro y así se transmitió, de generación en generación. “Foi asasinado, como tantos outros, polas súas ideas republicanas, por loitar contra o fascismo”, explica su descendiente.

Ramón Diz y Antonio Lamas fueron los homenajeados en Vilaxoán. “Estes adoquíns non son un elemento urbano. Son unha chamada á conciencia”, advirtió el alcalde, Alberto Varela, que incidió en que con los actos “Vilagarcía salda unha débeda que tiña pendente”. Una huella dorada que sirve como “divulgación” pero también, apuntó el regidor, para “advertir do perigo que supón normalizar o odio e deshumanizar ao diferente”. Un mensaje para las generaciones jóvenes que también tuvo presente el subdelegado y Margarita Teijeiro, de O Faiado da Memoria. “Non só os mozos, tamén non tan mozos. Hai que facer algo cos que non cren na democracia pero están a chupar dela no Congreso”, aseguró la portavoz memorialista.

Toda la vida en el exilio

En Vilaxoán, también estaba Joaquín Lamas, sobrino de Antonio Lamas, quien desertó por pura convicción del ejército franquista. Es uno de los supervivientes de los campos de concentración nazi, a los que llegó ayudando a la resistencia a boicotear empresas alemanas. Solo regresó a Vilaxoán ya muerto el dictador y su sobrino recuerda como su padre lo tuvo siempre ne la memoria. Lo que el exilio y la muerte quebró, lo cose la memoria y el legado. “Aquí no estuvo más de veinte días porque no estaba muy convencido”, explica el sobrino. Y es que el miedo seguía latente.

“Estamos muy agradecidos de que se le recuerde. La pena es que ya no viva mi padre”, explicó Joaquín Lamas al final del acto en Vilaxoán. La colocación de los adoquines se llevó a cabo en Rafael Pazos. A continuación, la comitiva se desplazó a Carril.

Allí, los Stolpersteine rinden homenaje a José García Rodríguez, deportado a Mauthausen y que falleció en Gusen, en 1941; Un año después, y tras hacer el mismo recorrido, era asesinado su vecino carrilexo Antonio Quintáns Romero, cuyos familiares también estuvieron en la Praza da Liberdade, donde ahora una huella dorada recordará siempre su lucha. Vilagarcía fue la última parada, en la intersección entre Rúa do Río y Valentín Viqueira. Allí se dignifica la memoria de Francisco Varela Loureiro, asesinado en Gusen en abril de 1941 tras pasar antes por Angulema (Francia).