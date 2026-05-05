Huelga en el metal: Estos son los días y las movilizaciones

Una protesta del sector en Vilagarcía Mónica Ferreirós

El sector del metal va a la huelga tras romperse las negociaciones entre los sindicatos y la patronal para el convenio. Vilagarcía será una de las cuatro localidades de la provincia que acogerá movilizaciones, convocadas tanto por CCOO como por la CIG. La primera jornada de huelga será la del jueves, día 7.

La central nacionalista convoca otras cinco jornadas más, el 13, 14, 19 y 20; mientras que CCOO se queda, por ahora, en los tres primeros. Las movilizaciones serán conjuntas y saldrán a las 12 horas de la rotonda de As Carolinas, para acabar en la de O Ramal. La reunión número 13 acabó sin acuerdo.

A partir de ahí, ambas partes se culpan mutuamente. “Han rechazado, una vez más, una propuesta de máximos del 14,5% de subida salarial”, apuntan desde la patronal que forman Asime, Astrac e Instalectra, que defienden que esta cifra “garantizaba el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras” a los que, aseguran, la parte sindical “aboca” a un “callejón sin salida”. Acusan así a los representantes de la plantilla de “bloque sistemático”. Sobre las movilizaciones, piden que “no se autoricen en lugares que impidan el ejercicio del derecho a la circulación ciudadana y al trabajo” y que se eviten los “sucesos lamentables” de 2023.

CCOO, por su parte, lamenta que la representación empresarial “demostrou que non ten ningunha vontade de valorar o esforzo diario que realizamos nos centros de traballo”. La CIG, por su parte, considera que se constata “a nula vontade” de la patronal pontevedresa.

El secretario comarcal del sindicato nacionalista, Xulio Fernández, incidió en que en la reunión incluso llegaron a “empeorar” la propuesta anterior.

Medidas de conciliación

En cuanto a las reclamaciones, para la CIG es una “liña vermella” la propuesta salarial “insuficiente” del empresariado, ya que “no actual contexto de incerteza económica non tempos garantía de recuperación do poder adquisitivo, porque non se asegura que os salarios recuperen o perdido coa inflación ao topar ao 2% a actualización ao IPC”. Para CCOO, la subida debe ser del 16% repartida en los cuatro años de vigencia que, por otra parte, al sindicato nacionalista le parecen una “duración excesiva”. En materia de jornada, la CIG denuncia la propuesta “tramposa” de la patronal, “que fala dun día máis de vacacións pero a conta dos axustes da xornada anual” y Comisións ve “innegociable” la implantación de una jornada continua de verano, con una duración mínima de dos meses, para hacer frente al estrés térmico. La CIG reclama también la regulación de la contratación fija discontinua, para evitar un uso excesivo; mientras que el sindicato estatal incluye entre sus prioridades el reconocimiento de los dos supuestos de toxicidad y penosidad.

En materia de clasificación profesional reclaman desde CCOO la inclusión de la oficialía de primera en el Grupo 4, estableciendo una diferencia salarial de por lo menos 50 euros con respecto a la de segunda. La CIG, por su parte, denuncia que la jubilación anticipada “non se facilita nin se denuncia” y también pide límites a la subcontratación, para finalizar con la precariedad y la alta siniestralidad y piden medidas frente a las altas temperaturas.

“Temos que paralizar os talleres, as fábricas e os estaleiros. Só parando a produción conseguirán entender que, sen nós, as súas empresas non funcionan”, señalan desde CCOO, mientras la patronal incide en que cada jornada de huelga supone una merma del salario.