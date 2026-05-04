Jaime Gayá recibirá una de las Nécoras de Ouro de la Fundación contra el Narcotráfico

Una edición anterior de la gala Gonzalo Salgado

El jefe de Aduanas e Impuestos Especiales de Galicia, Jaime Gayá Moreno, será uno de los homenajeados en la Gala de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, que se celebrará el próximo viernes en el Auditorio. El Patronato de la entidad dio a conocer sus Nécoras de Ouro, que tienen en cuenta las trayectorias en el combate a las mafias de la droga.

Gayá Moreno lleva desde 2006 al frente de este departamento y desde la Fundación destacan su “compromiso inquebrantable en la persecución del tráfico de drogas, liderando operaciones” de máxima relevancia, con “importantes decomisos” Además, hacen hincapié en la “contribución decisiva de su departamento en la lucha contra el blanqueo de capitales y la intervención de los patrimonios”.

Otra de las Nécoras de Ouro será para Jesús Cartelle, director de la Unidad de Conductas Adictivas de Ribeira, para reconocer su “compromiso y la sobresaliente labor profesional realizada en el ámbito de la asistencia y atención a personas drogodependientes a lo largo de su extensa trayectoria” al frente de esta entidad. Bajo su dirección, el centro fue el primero en Europa en obtener una certificación de calidad.

Además, destacan que trabajó de forma intensa con el Plan Nacional de Drogas de Portugal, diseñando estrategias que son un referente a nivel internacional. El premio valora y agradece más de tres décadas de trabajo dedicado a la atención de familias y ayudándoles a recuperar sus vidas. La otra Nécora es para la periodista Carmen Villar.