Esta es la fecha en la que se iniciará la humanización de Vicente Risco en Vilagarcía

Zona en la que se actuará

El proyecto de Peonalización e humanización da Rúa Vicente Risco e un tramo de Praza España comenzará a ejecutarse en el mes de junio. La fecha de inicio se fijó después de que el Concello nombrara la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, laborees encargadas al arquitecto José M. Millán Armas, con un contrato valorado en 15.730 euros. Los pasos previos consistieron en la adjudicación de la actuación a Marconsa. Este mes ya se realizarán los trabajos de levantamiento topográfico de los terrenos.

Además de renovar y mejorar la imagen de la zona, la actuación permitirá completar la peatonalización de la Praza de España y dar continuidad a la del centro urbano, sumándose a las calles ya humanizadas de Arcebispo Andrande y Covadonga, que conectan con la Praza de Galicia, Castelao, Vista Alegre, Arcebispo Lago, Clara Campoamor, Rúa do Río y la Praza de Ravella.

"Séguese así co modelo de cidade que promove o goberno de Alberto Varela, baseado en dar prioridade ao peón e recuperar espazos públicos e accesibles para o uso e desfrute da cidadanía", apuntan fuentes municipales.

Así será la intervención

La remodelación de Vicente Risco y del lateral contiguo a la Praza de España irá acorde con las calles adyacentes que, como esta, diseñó Iago Fernández Puentes. Se hará mediante solados de piedra y vías de plataforma única con prioridad peatonal. En la primera se creará una lámina verde por el lateral de los edificios de más altura y se dejará un pasillo libre por el margen delas casas antiguas, para mejorar su visión y ponerlas en valor. Además, se colocarán bancos, luminarias y árboles para crear una zona de encuentro para la vecindad y se aprovecharán los trabajos para revisar y mejorar las canalizaciones de saneamiento, pluviales y telefonía.

El proyecto también prevé mejoras en la Praza de España, donde se cambiarán las balizas de iluminación, se retocarán los bancos y se arreglará la fuente, que no funcionaba desde hace tiempo debido a problemas de estanquidad.