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Vilagarcía

Esquerda Unida denuncia la falta de plazas de residencia públicas en Vilagarcía

Insta al gobierno local a "traballar xa" para lograr acuerdos con la Xunta

Olalla Bouza
04/05/2026 12:31
El portavoz de Esquerda Unida de Vilagarcía, Juan Fajardo
El portavoz de Esquerda Unida de Vilagarcía, Juan Fajardo
Gonzalo Salgado
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El grupo municipal de Esquerda Unida de Vilagarcía defiende que es de "máxima urxencia" buscar una solución a la falta de plazas en residencias para personas mayores en el municipio. Por ello, exigen "ao goberno local PSdG-BNG" la puesta en marcha inmediata de las negociaciones y trabajos con las administraciones competentes, "para incrementar de forma suficiente a escasa oferta existente".

El portavoz, Juan Fajardo, recuerda que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el número de plazas residenciales para personas mayores debería situarse en el entorno del 5 por ciento de la población con más de 65 añis. "No caso de Vilagarcía, suporía a existencia cando menos de 425 prazas", apunta el edil.

"A realidade é que apenas dispoñemos dun cento de prazas, unha cifra absolutamente insuficiente que evidencia a falta de interese por parte do concello e da Xunta en abordar un problema que é e será de cada un de nós. Non existe compromiso real coas políticas de coidado e atención ás persoas maiores", se lamenta Fajardo.

Politica de "ornamento"

Lo que reclama el edil de EU es que el gobierno local se ponga a trabajar "de inmediato" en esta necesidad, abriendo canales de negociación y colaboración con la Xunta, para garantizar la creación de nuevas plazas públicas en Vilagarcía. "Sen vontade política e sen cooperación institucional, Vilagarcía seguirá moi lonxe de cubirr as necesidades reais da veciñanza", apuntan desde Esquerda Unida, que cree que el ejecutivo municipal debe liderar esta demanda y "facela prioritaria nas súas políticas", en lugar de seguir con la de "ornamento" y priorizar "investimentos de carácter meramente estético".

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