'Escoba de Oro' para Vilagarcía por su limpieza y gestión de residuos

Camion de recogida de basura Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía acaba de recibir el premio ‘Escoba de Oro’ por las mejoras introducidas en la gestión de limpieza viaria y de las playas, así como en el servicio de recogida de residuos. El galardón, concedido por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus) reconoce el esfuerzo realizado por la administración local para mejorar estos aspectos, así como “continuar avanzando nun modelo de cidade máis limpa, sostible, eficiente e coidada”, señalan desde Ravella. El acto de entrega de los premios de plata, oro y platino será el 10 de junio en Madrid.

El Concello concurrió este año por primera vez a este certamen bienal, pasando directamente a conseguir el segundo premio más importante dentro de la categoría de ciudades intermedias (el de oro). La renovación del contrato de los servicios de limpieza viaria y de recogida de basura, con las novedades que incluía (aumento de frecuencias en la limpieza, creación de nuevos servicios para facilitar el reciclaje, la implantación del colector marrón o los puntos limpios móviles) fue el factor principal que hizo posible la obtención del galardón, explica Ravella.

El jurado que evaluó las candidaturas también tuvo en cuenta las campañas de concienciación medioambiental y los sistema de interacción con los usuarios, a través de los avisos y quejas presentadas.

Una asociación única en España

Desde el gobierno local señalan que recibieron con “satisfacción” el premio, ya que “nos permite constatar dende fóra que o novo contrato está dando os resultados esperados, tanto no que á optimización da xestión dos servizos se refire, como na imaxe da cidade e coidado do medio ambiente. E todo isto incide positivamente na calidade de vida da cidadanía, que é o obxectivo final”, señala la edil del área, Tania García.

La concejala también agradeció a la actual concesionaria, Urbaser, “a súa implicación e o traballo realizado” ya que es “parte esencial para conseguir este premio, que pon o nome de Vilagarcía nun lugar destacado dentro do territorio nacional”.

Atregus es la única asociación española que abarca todos los sistemas de gestión de residuos, aseo urbano, tratamiento de aguas, energías renovables y medio ambiente. Fue creada en 1965 y reúne a municipios, empresas y técnicos del sector, con el objetivo de compartir experiencias e intercambiar criterios. Los premios ‘Escoba’ de plata, oro y platino se conceden desde el año 1987. Su intención es apoyar, premiar y difundir las buenas prácticas en la gestión de los residuos, así como la elaboración de proyectos que permitan la gestión sostenible del medio ambiente.