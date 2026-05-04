El juzgado eleva a 36.000 euros la indemnización por el cierre de la piscina de Vilagarcía en 2020

Interior de la piscina de Vilagarcía durante el covid Mónica Ferreirós

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estima parcialmente el recurso presentado por Serviocio, la empresa encargada de la gestión del gimnasio y la piscina de Fontecarmoa, y eleva a los 36.122 euros la indemnización que le debe dar el Concello por el cierre de las instalaciones durante dos meses en 2020.

La concesionaria presentó un recurso a la sentencia anterior del Contencioso número 2 de Pontevedra. La firma reclamaba una indemnización de 75.822 euros por el cierre entre junio y septiembre para unas obras de climatización, pero lo que el finalmente concedió la sentencia fue algo menos de la mitad, 34.725,51 euros.

La sentencia del TSXG señala como “determinante” que la Intervención del Concello “omitió el análisis del segundo informe aclaratorio” emitido por un perito, lo que considera que “vicia de objetividad el cálculo administrativo”. La sala estima que se debe incluir el cálculo del reequilibrio económico y que la empresa acreditó que “la gestion del centro deportivo se beneficia de una economía de escala” sobre servicios centrales.

Servicios compartidos

En este sentido, explican que limpieza, gerencia o administración son compartidos entre varios centros para reducir costes y que, no reconocer estos gastos, “desconoce la realidad operativa de las concesiones administrativas”. Por ello, tomando como base los gastos operativos de la instalación de Fontecarmoa, esta partida se cifra estimativamente en 1.112 euros, lo que sumado a otros gastos eleva la indemnización a 36.122,01 euros.