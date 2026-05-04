El aumento de la demanda eleva a 4,3 millones el presupuesto social en Vilagarcía

La concejala de Servizos Sociais, Tania García Gonzalo Salgado

El aumento de la demanda ciudadana conllevan un incremento del 24 por ciento en el presupuesto de Servizos Sociais de Vilagarcía para 2026. El Plan Concertado, entre Ravella y la Xunta, contempla este año una partida de 4.338.640 euros y reclama una mayor aportación de la administración autonómica.

La edil, Tania García y la coordinadora del departamento, Iria Camba, se reunieron con el director xeral de Inclusión, Arturo Parrado, y la subdirectora xeral de Servizos Comunitarios, Sonia Piñeiro, para exponer este nuevo plan. Desde Ravella señalan que los responsables autonómicos felicitaron al Centro de Servizos Sociais de Vilagarcía “polo bo traballo realizado”.

Áreas prioritarias

El Concello, por su parte, destaca “o importante esforzo realizado nos últimos anos en dotación de persoal administrativo e técnico”. Fueron quince los trabajadores que compusieron el equipo durante 2015, contando con la coordinadora (a la que se suman siete trabajadoras sociales, tres auxiliares administrativos y cuatro educadoras). Según se recoge en la memoria del servicio, la Unidade Administrativa gestionó el año pasado 4.396 citas, de las cuales 3.448 fueron a petición de las personas usuarias. Las actuaciones de asesoramiento, información de recursos y entrega de solicitudes gestionadas desde aquí ascendieron a 1.264, siendo las más numerosas las relacionadas con la discapacidad (471), inscripción en las listas de Vivenda de Protección Oficial (226) o para la Escola Infantil (175).

Dentro del apartado técnico, resulta prioritaria la Unidade de Primeira Atención ás Emerxencias, que da una respuesta inmediata a necesidades urgentes y que realizó un total de 1.064 tramitaciones de recursos. En cuanto al presupuesto, más de la mitad de los recursos disponibles se dedicaron a financiar a las acciones de Axuda no Fogar, con casi 2 millones de euros, que incluye el SAF, Xantar na Casa o Teleasistencia, entre otros. La previsión es que la demanda siga creciendo y la intención es incorporar otra psicóloga.