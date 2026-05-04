Busca tus fotos si fuiste alumno de las Franciscanas

Cartel de la exposicion

El colegio de las Franciscanas de Vilagarcía continúa con los actos conmemorativos de su centenario. Después de diferentes iniciativas prepara ahora una exposición que busca ser un repaso por este siglo de historia e implicar así a los estudiantes que pasaron por sus aulas en estos últimos cien años y que pertenecen, así pues, a diferentes generaciones.

Con el título de “Soñando y educando” la muestra se inaugura el día 11 a las siete de la tarde y podrá visitarse hasta el día 27 de este mes de mayo en el centro. La idea – según las personas promotoras– es que sea una exposición en la que puedan verse fotografías y objetos que tanto el alumnado como el profesorado vincule directamente con el colegio ubicado en la Praza da Independencia.

Será un repaso por los años que van desde 1925 a 2025. “Un siglo de historia tejido con fe, esfuerzo, vocación y amor por la educación” y que reivindica el estar “haciendo vida el sueño de María Ana Mogas”.

Cabe recordar que las Franciscanas realizaron también un evento-gala en el Auditorio hace tan solo unos meses y una comida de confraternidad que reunió en el Gato Negro de Carril a diferentes generaciones de alumnas durante toda una tarde.