Vilagarcía

Un equipo do colexio Filipenses gaña o Torneo de Oratoria das Letras Galegas organizado por Máis Debate

Sofía Alonso e Elisa Paz, de Segundo da ESO, conseguiron a mellor puntuación nas catro rondas do certame

Fátima Frieiro
03/05/2026 22:12
Participantes de Vilagarcía no certame que se celebrou en Vigo
O colexio Sagrada Familia- Filipenses segue a demostrar que son os mellores á hora de falar e de debater. Un equipo de segundo curso da ESO, conformado por Sofía Alonso e Elisa Paz, foi o gañador do Torneo de Oratoria das Letras Galegas celebrado en Vigo e organizado pola asociación Máis Debate.

As rapazas foron as mellores nas catro rondas do certame e tamén nas tres probas que, entre outras cuestións, abordaban a figuras senlleiras da lingua e da literatura galega ou testaban a capacidade do alumnado participante á hora de crear historias en galego durante un tempo de dous minutos.

O centro vilagarcián competiu con tres equipos. O gañador e tamén outros dous de Primeiro da ESO, que tamén obtiveron resultados destacados. Un deles gañando tres dos catro enfrontamentos e conformado por Lola Rueda, Clara Arias y Cayetana Millán. No outro competiron Alejandro Jueguen, Pedro Lijó e Raúl Abad.

No certame participaron un total de 16 equipos educativos de diferentes puntos de Galicia. Este constaba dunha primeira parte na que os equipos tiñan que declamar textos e poemas de figuras destacadas dos clásicos galegos. Na segunda había que empoderar a figuras que lles tocaban por sorteo tales como María Xosé Queizán ou Filgueira Valverde entre outros. A terceira parte consistiu en crear unha historia a dous e a última a de empoderar a figura de Begoña Caamaño, á que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas.

A profesora que preparou ao alumnado, María Nogueira, sinalou que este torneo é unha forma de adestramento para outros nos que teñen posto o seu obxectivo, como é do Parlamento Xove. Cabe lembrar que o centro educativo das Filipenses ten gañado en máis dunha ocasión este certame, así como outros da Fundación Barrié, consolidándose como referentes na oratoria.

