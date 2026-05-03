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Vilagarcía

Lo interceptan sin seguro ni ITV tras casi arrollar a un peatón y a una motocicleta en A Escardia

El vehículo fue localizado en el estacionamiento de la Estación de Ferrocarril

Fátima Frieiro
03/05/2026 11:56
Imagen de la Estación de Ferrocarril de Vilagarcía
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Agentes de la Policía Local de Vilagarcía procedieron a la inmovilización de un vehículo estacionado en el aparcamiento de la Estación de Ferrocarril por carecer tanto de seguro como de ITV. Los agentes le siguieron el rastro después de recibir llamadas de que el turismo estaba realizando conducción temeraria por la zona de A Escardia y que, incluso, casi arrolla a un peatón y a una motocicleta que pasaban por el lugar.

En Fontecarmoa

Por otra parte, y en este caso en las inmediaciones de la Rúa Fontecarmoa, los agentes policiales instruyeron atestado al conductor de un vehículo de motor que circulaba sin permiso de conducir en vigor por haber perdido todos los puntos. La Policía Local le practicaron los test de drogas y alcohol, resultando la primera positiva.

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