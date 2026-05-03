El Anexo reclama un ‘Bico e Vai’ ante la oleada de multas en su entorno

Imagen del centro educativo en una foto de archivo

La falta de aparcamiento suficiente y la práctica de dejar a los niños –sobre todo los más pequeños– a las puertas del colegio en coche les está costando caro a los padres del Anexo A Lomba. Representantes de la ANPA del centro lanzaban estos días una propuesta sobre el hecho de que están recibiendo oleadas de sanciones por estacionar solo unos minutos para poder dejar –cuando van en coche– a los pequeños en el centro. De ahí que pidan al gobierno local una solución como la que sí existe en otros entornos educativos como A Lomba o, mismamente, en el centro para el colegio de las Franciscanas.

Lo que piden los padres es una parada de lo que se conoce en la capital arousana como ‘Bico e Vai’, una zona específica para que puedan descargar a los pequeños sin el temor de ser multados por hacerlo en zonas que no están habilitadas para ello. Cierto es que las sanciones se dan precisamente porque hay incumplimientos de la normativa vigente, pero los padres entienden que pueden habilitarse fórmulas para facilitar las tareas a los padres y hacer que la llegada al colegio para los pequeños sea más segura.

Desde el gobierno local apuntaron a los padres que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo para dotar a esa zona –la de Doutor Fleming y Marxión–de más espacios de aparcamiento disuasorio. Parece que, a juzgar por los problemas que denuncian los padres, estos son insuficientes. Entiende la ANPA que con la puesta en funcionamiento del ‘Bico e Vai’ se agilizaría el tráfico y se mejoraría notablemente el entorno en materia de seguridad vial.

Lo cierto es que este proyecto pionero en la comarca iba a extenderse a otros centros educativos del municipio sin que, de momento, se haya hecho. El tema de las sanciones también fue motivo de críticas hace meses por parte de los padres de la Escola Infantil Municipal, que advertían que niños tan pequeños no pueden ir solos cubriendo la distancia que hay desde donde se deja el coche a donde está la entrada del centro. De ahí que pidiesen más flexibilidad en las normas del ‘Bico e Vai’ para que no hubiese que lamentar incidentes en un entorno con varios colegios.