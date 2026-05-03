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Vilagarcía

Detenido por violencia machista tras saltarse la orden de alejamiento y agredir a su ex en As Carolinas

El hombre, natural de Vilagarcía y de 37 años de edad, fue llevado a los calabozos de la Policía Nacional

Fátima Frieiro
03/05/2026 11:40
El detenido pasará a disposición judicial en Vilagarcía
G.S.
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Un hombre de 37 años de edad y natural de Vilagarcía fue detenido la pasada noche como presunto autor de un delito de violencia machista por agredir a su expareja, una vecina de Moraña de 26 años. Agentes de la Policía Nacional y de la Local acudieron alertados a una vivienda ubicada en la Rúa Coca (en As Carolinas) por una fuerte discusión en su interior. 

Una vez allí, y según fuentes policiales, constataron que era un caso de violencia contra las mujeres. Nada más introducir los datos del hombre en el sistema de seguimiento y protección Viogén comprobaron que sobre él pendía una orden de alejamiento en vigor, con la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, de su lugar de trabajo o de su domicilio. De inmediato se procedió a la detención del vilagarciano y se le trasladó al calabozo para su puesta a disposición judicial.

A la víctima hubo que trasladarla a un centro sanitario, dado que tenía heridas con sangre y estaba en estado de agitación por lo sucedido.

** Si eres víctima de violencia machista, pide ayuda. El teléfono 016 no deja rastro en la factura, aunque sí debe eliminarse de la lista de llamadas del terminal.

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