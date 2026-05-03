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Vilagarcía

Denuncian a un local de Manuel Antonio por fallos en el dispositivo remoto de la máquina de tabaco

El elemento es para controlar la venta a menores y su ineficiencia conlleva multas cuantiosas

Fátima Frieiro
03/05/2026 11:49
Imagen de un coche de la Policía Local
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Agentes de la Policía Local de Vilagarcía han abierto expediente sancionador a un establecimiento hostelero ubicado en la calle Manuel Antonio en el que detectaron deficiencias en el dispositivo de control remoto destinado a evitar la venta de tabaco a menores de edad en la máquina expendedora. Los agentes acudieron a este negocio al recibir quejas de que había ruido molesto y excesivo. Fue allí cuando constataron los problemas que había con la expendedora.

Tal y como señalan fuentes policiales no disponer de este dispositivo se considera una infracción grave y puede conllevar multas que oscilan entre los 601 y los 10.000 euros.

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