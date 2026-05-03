Denuncian a un local de Manuel Antonio por fallos en el dispositivo remoto de la máquina de tabaco

Imagen de un coche de la Policía Local

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía han abierto expediente sancionador a un establecimiento hostelero ubicado en la calle Manuel Antonio en el que detectaron deficiencias en el dispositivo de control remoto destinado a evitar la venta de tabaco a menores de edad en la máquina expendedora. Los agentes acudieron a este negocio al recibir quejas de que había ruido molesto y excesivo. Fue allí cuando constataron los problemas que había con la expendedora.

Tal y como señalan fuentes policiales no disponer de este dispositivo se considera una infracción grave y puede conllevar multas que oscilan entre los 601 y los 10.000 euros.