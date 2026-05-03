Diario de Arousa

A Escola de Idiomas acolle unha charla e obradoiro sobre sete escritoras galegas

Fátima Frieiro
03/05/2026 18:02
Imaxe da Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía
A Biblioteca da Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía acolle este mércores a partir das seis da tarde unha charla-obradoiro con motivo da conmemoración das Letras Galegas. Será a cargo da escritora, tradutora e profesora da Universidade de Vigo, Elvira Ribeiro, que departirá sobre varias escritoras que contribuíron coa súa obra e co seu traballo a facer máis grande a literatura galega.

A charla preséntase co nome de “Unha trenza de sete cabos” e explora a figura de Rosalía de Castro, María Victoria Moreno, Francisca Herrera Garrido, Xela Arias, Luísa Villalta, María Mariño e tamén Begoña Caamaño, que é precisamente a escritora e xornalista feminista á que se lle dedica este ano a efeméride do 17 de maio.

O obradoiro – segundo sinalan dende o centro educativ ubicado en Bosque de Desamparados– terá unha duración de hora e media e é de entrada gratuíta. Está promovido polo departamento de galego da Escola Oficial de Idiomas.

O centro, a través dos departamentos das diferentes linguas que se ofertan no mesmo, programa ao longo de todo o curso académico diferentes actividades para implicar á comunidade escolar en cuestións que van máis alá da materia que se imparte nas aulas.

