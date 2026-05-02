Se salta varios semáforos para intentar eludir un control del alcoholemia que resultó positivo y en el que se le incautaron drogas

Imagen de coches de la Policía Local de Vilagarcía

El conductor de un vehículo que circulaba por una calle del centro urbano intentó eludir un control de alcoholemia saltándose varios semáforos. No lo consiguió y, finalmente, los agentes de la Policía Local le practicaron el test, que arrojó un resultado positivo con tasa que constituye un delito penal. En ese mismo control, y según fuentes policiales, se le incautaron sustancias estupefacientes para "consumo propio".

No fue la única incidencia detectada a lo largo de las últimas horas en la capital arousana. De hecho en la madrugada del viernes al sábado se registraron tres alcoholemias positivas. Horas antes, y mientras circulaba por la Avenida de Pontevedra, los agentes interceptaron a un conductor que circulaba sin el carné en vigor por haber perdido todos los puntos.