Ravella asume el pintado de la balaustrada de Carril para evitar más demoras

Imagen de la balaustrada con vistas a Cortegada G.S.

Vilagarcía quiere que la ciudad luzca su mejor imagen de cara a la llegada del buen tiempo y de los turistas. De ahí que, después de meses de espera, el Concello haya decidido asumir el pintado de la balaustrada de Carril para evitar más demoras. El elemento, que mira directamente hacia el puerto y hacia la isla de Cortegada, está visiblemente desgastado y con un mantenimiento irregular. Desde el ejecutivo que preside Alberto Varela asegura que se siguen haciendo las gestiones oportunas tanto ante Portos de Galicia como ante Costas para que asuman sus competencias al respecto.

Lo que busca la administración local es que, de cara a los próximos años, se fije un plan de mantenimiento más ágil para que esta zona luzca siempre como se merece.

Malestar vecinal

Son los propios vecinos del municipio los que, en más de una ocasión, manifestaron su malestar por el estado en el que se encuentra la balaustrada. En la última reunión que mantuvieron con el alcalde le transmitieron esa inquietud y el regidor se comprometió a buscar una solución.

Así pues ya se han solicitado presupuestos a distintas empresas y está previsto que los trabajos se contraten en las próximas semanas para que puedan ejecutarse de forma inminente.

Dos "dueños"

En la balaustrada de Carril se da una peculiaridad. El tramo es competencia de dos administraciones diferentes, de ahí que todas las actuaciones que quieran realizarse en ella se demoren. Cuando logran realizarse, estas no se coordinan. Esto genera situaciones como el hecho de que a día de hoy haya un tramo recientemente pintado y otro en muy mal estado, lo que hace que el contraste sea todavía mayor. Esta circunstancia hizo que el Concello tuviese que asumir en su día el arreglo de la barandilla que fue destruida a causa de un accidente de tráfico hace ya unos años.