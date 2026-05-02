Los viajeros de Vilagarcía sufrirán las consecuencias de las obras en la estación de tren de A Coruña

Estación de tren Vilagarcía Mónica Ferreirós

Las obras en la estación de tren de A Coruña perjudican a los viajeros de Vilagarcía que utilicen el servicio de tren con dirección a la ciudad herculina. Así, desde el próximo 5 de junio hasta el 25 de junio -la primera fase de los trabajos- los trenes regionales A Coruña-Vigo Guixar, con parada en Vilagarcía, realizarán transbordos en Santiago para continuar por carretera.

A partir del 26 de junio, con el arranque de la segunda fase de las obras, se interrumpirá totalmente el tráfico hasta el 10 de julio para lo que Renfe facilitará de nuevo la movilidad de los viajeros entre A Coruña y Santiago de Compostela para trenes regionales. Desde Santiago podrán continuar su trayecto hasta Vilagarcía o estaciones próximas.