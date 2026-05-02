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Vilagarcía

Los viajeros de Vilagarcía sufrirán las consecuencias de las obras en la estación de tren de A Coruña

Desde el próximo 5 de junio Renfe habilitará una opción de transbordo en Santiago para continuar por carretera hasta la ciudad herculina

Fátima Pérez
02/05/2026 20:12
Estación de tren Vilagarcía
Estación de tren Vilagarcía
Mónica Ferreirós
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Las obras en la estación de tren de A Coruña perjudican a los viajeros de Vilagarcía que utilicen el servicio de tren con dirección a la ciudad herculina. Así, desde el próximo 5 de junio hasta el 25 de junio -la primera fase de los trabajos- los trenes regionales A Coruña-Vigo Guixar, con parada en Vilagarcía, realizarán transbordos en Santiago para continuar por carretera.

A partir del 26 de junio, con el arranque de la segunda fase de las obras, se interrumpirá totalmente el tráfico hasta el 10 de julio para lo que Renfe facilitará de nuevo la movilidad de los viajeros entre A Coruña y Santiago de Compostela para trenes regionales. Desde Santiago podrán continuar su trayecto hasta Vilagarcía o estaciones próximas.

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