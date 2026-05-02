Diario de Arousa

Vilagarcía

Germán Torres presenta o seu libro sobre Filgueira Valverde

O acto será o xoves ás sete da tarde no Salón García

Fátima Frieiro
02/05/2026 17:43
Germán Torres é un gran investigador da obra do pontevedrés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

O Salón García acolle o xoves ás sete da tarde a presentación do libro ‘Filgueira Valverde, profesor humanista innovador e director dun instituto modelo (Pontevedra, 1939-1976)’ asinado polo vilagarcián Germán Manuel Torres de Aboal. Na presentación estarán o alcalde, Alberto Varela, así como Xosé Manuel Cid Fernández (da Universidade de Vigo), Xosé Fernando Filgueira Iglesias e Eugenio Otero Urtaza, da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais o acto estará amenizado pola Coral Rosalía de Castro, que colabora co autor para este evento tan importante para el.

Germán Torres é o presidente da asociación Mesa das Verbas e – ademais– un gran investigador sobre a vida e obra de Filgueira Valverde, que protagoniza este libro que agora presenta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620