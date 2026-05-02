Germán Torres presenta o seu libro sobre Filgueira Valverde
O acto será o xoves ás sete da tarde no Salón García
O Salón García acolle o xoves ás sete da tarde a presentación do libro ‘Filgueira Valverde, profesor humanista innovador e director dun instituto modelo (Pontevedra, 1939-1976)’ asinado polo vilagarcián Germán Manuel Torres de Aboal. Na presentación estarán o alcalde, Alberto Varela, así como Xosé Manuel Cid Fernández (da Universidade de Vigo), Xosé Fernando Filgueira Iglesias e Eugenio Otero Urtaza, da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais o acto estará amenizado pola Coral Rosalía de Castro, que colabora co autor para este evento tan importante para el.
Germán Torres é o presidente da asociación Mesa das Verbas e – ademais– un gran investigador sobre a vida e obra de Filgueira Valverde, que protagoniza este libro que agora presenta.