Vilagarcía inicia el proceso para optar a la declaración de mercado tensionado en vivienda

El alcalde, Alberto Varela, en la última sesión plenaria Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía iniciará el procedimiento oficial para que el municipio sea declarado zona tensionada en materia de vivienda. Para ello elaborará un estudio con los argumentos que, según la ley, debe cumplir una localidad para lograr – entre otras cuestiones– una limitación a los precios del alquiler. Así lo señaló el propio gobierno local en el marco de la sesión plenaria del mes de abril en la que la preocupante situación de la vivienda en la capital arousana centralizó la mayor parte del debate. Una vez que el Concello presente su solicitud ante la Xunta de Galicia – que es la que tiene la competencia oficial en esta materia– deberá esperar a la resolución. Vilagarcía será así la tercera localidad de Galicia – por detrás de A Coruña y de Santiago– en solicitar la zona tensionada. “Non imos tarde. Non se nos pode acusar de inmobilismo”, señaló el alcalde, Alberto Varela. Se defendía así el primer edil de los ataques recibidos en el turno de intervenciones por parte de la oposición, especialmente desde las filas del Partido Popular. Los conservadores son contrarios a la limitación de precios, al entender que retiran oferta de viviendas del mercado. “Así pasou en Coruña, en Barcelona ou en Madrid”, aseguró Juan Andrés Bayón.

Para que la solicitud de mercado tensionado sea tenido en cuenta hay que cumplir al menos uno de los dos requisitos incluidos en la legislación. O que el coste del alquiler o hipoteca supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o bien que el precio haya subido más de 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. Entiende el gobierno municipal que Vilagarcía estaría en alguno de esos supuestos.

Preocupación

Todos los grupos – independientemente de su color– coincidieron en el hemiciclo en que en la capital arousana es prácticamente imposible encontrar una vivienda para alquilar o comprar y que las que hay –apenas unas 40 en el mercado– tienen un precio “inasumible”. Fue Andrés López, portavoz de la plataforma Vivenda Xa, el encargado de realizar una radiografía bastante detallada de la situación en la localidad. El colectivo – a través del BNG– eligió la capital arousana como primera parada para defender una moción para que se lleven a cabo pasos que garanticen el acceso a una vivienda a la ciudadanía de a pie. “Segundo os datos do INE a vivenda en Vilagarcía encareceuse nun 16% nun só ano”, explicó el portavoz ciudadano. Habló de que en la localidad hay cifradas 5.000 viviendas vacías y que quienes quieren vivir en la ciudad no tienen posibilidad “e vanse a concellos limítrofes nos que a situación tampouco está moito mellor”. Él subrayó que “non fai falla nin sequera falar de estatísticas, senón que é dabondo con falar coa xente para coñecer o que está pasando”.

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Desde la oposición de izquierdas tanto el BNG como Esquerda Unida incidieron en la necesidad de ejecutar medidas firmes para que quien quiera vivir en la ciudad pueda hacerlo. También reclamaron la ejecución de más viviendas públicas que las que ya están proyectadas, por ejemplo en As Carolinas.