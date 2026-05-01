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Vilagarcía

Sin respuesta ante la obligada reorganización del mercadillo

Ravella muestra su preocupación por la afectación de las obras del río en la feria y de las que aún nada se sabe

Fátima Frieiro
01/05/2026 20:43
Imagen del mercadillo de Vilagarcía
G.S.
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La incertidumbre sobre los cambios que hay que hacer en el mercadillo de Vilagarcía debido a las obras del río de O Con fue uno de los temas que se abordó en la última reunión de la Mesa Local do Comercio. El concejal del área, Álvaro Carou, lamentó “os 13 meses de demora que acumula a obra” y que “semella que aínda se vai prolongar máis”. Sin embargo –y pese a que la acción en esa parte del río más próxima a Valle-Inclán iba a ser inminente– la Xunta no ha informado al Concello de qué superficie exacta va ocupar en García Caamaño.

En este sentido el concejal socialista declaró que “descoñecemos cantos postos ambulantes teremos que mover e iso tamén nos impide establecer unha alternativa de acceso para os vehículos de carga e descarga que dan servizo á Praza a diario e informar co debido tempo aos vendedores”. De momento siguen a la espera.

Outros asuntos

En la Mesa también se abordaron otros asuntos como el hecho de que hay varias solicitudes de alquiler de puestos exteriores libres en la Praza para actividad de venta de velas, repostería artesanal y comida para mascotas. Actualmente hay ocupados 12 habitáculos, que se suman a los 70 concesionarios dentro del edificio y 35 vendedoras en la Praza da Verdura. Según los datos municipales, en el caso del mercadillo de los martes y de los sábados hay activas un total de 200 licencias.

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