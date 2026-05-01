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Vilagarcía

La negociación del metal se reactiva tras fijar los sindicatos huelga para los días 7,13 y 14

Fátima Frieiro
01/05/2026 19:38
Imagen de la movilización anterior en el año 2023
Imagen de la movilización anterior en el año 2023
MONICA FERREIRÓS
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Empresarios y representantes de los trabajadores se sentarán de nuevo este lunes a las cuatro de la tarde en una nueva reunión de negociación por el convenio del metal. Algo que parecía imposible hace tan solo un día cuando la patronal emitía un comunicado en el que prácticamente daba por roto el diálogo al no aceptar los sindicatos su última propuesta. Sin embargo algo ha cambiado y fue la parte empresarial la que citó de nuevo a la social para intentar desbloquear el convenio.

El representante de CCOO, Miguel María, explicó que la parte de los trabajadores ya ha fijado para los días 7, 13 y 14 de este mes los días de huelga y que, de hecho, no descartan –“de non chegar a un acordo”– un paro indefinido. Fue a raíz de conocer las fechas, según María, cuando la patronal levantó el teléfono para seguir negociando. Eso sí, no se sabe si los empresarios mantendrán la propuesta salarial de 14,5% a cuatro años o si – tal y como advirtieron en el último comunicado– regresarán de nuevo al 13% de hace varias reuniones.

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En todo caso el propio Miguel María aseguraba que el convenio no solo se limita a la parte económica, sino que es “un todo” en el que hay que valorar diferentes cuestiones. Así pues siguen sobre la mesa derechos que el sindicato considera que estaban más que adquiridos y que ahora podrían estar en cuestión. Además también está el tema de la reducción de jornada y cuándo se aplicaría, las dudas sobre las categorías de oficial de primera y de segunda y cuestiones concretas sobre la peligrosidad que tiene este sector en algunos de los puestos. De momento habrá que esperar al lunes y, también, a ver si finalmente la parte social irá a la huelga.

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