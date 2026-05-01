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Vilagarcía

La Festa dos Maios, más viva que nunca en Vilagarcía

Fátima Frieiro
01/05/2026 21:09
Los niños fueron los protagonistas de la Festa dos Maios
Los niños fueron los protagonistas de la Festa dos Maios
Gonzalo Salgado
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Vilagarcía ha demostrado que la tradición de la Festa dos Maios está más viva que nunca. El tiempo acompañó y miles de personas se dieron cita en la Praza da Segunda República para ver y disfrutar de un total de 55 composiciones florales en sus diferentes modalidades. Además los niños fueron los verdaderos protagonistas con sus coplas, que son otra de las señas de identidad en esta celebración. En Vilagarcía la Festa dos Maios no tiene carácter competitivo. Todos ganan y todos se llevan un detalle de la Concellería de Cultura.

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