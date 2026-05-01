Interceptan a una persona que dio positivo en alcohol y drogas durante un control de tráfico

Imagen de archivo de un policía de la capital arousana DA

La Policía Local de Vilagarcía interceptó esta mañana, durante un control de seguridad viaria, a un conductor que arrojó un resultado positivo en las pruebas de drogas y alcohol, registrando una tasa de infracción.

Además, conducía al amparo de un permiso no comunitario el cual no le permitía circular en España al tener excedido el plazo establecido para canjear dicho documento. Fuentes de la policía recuerdan que los extranjeros que fijen su residencia habitual aquí, deben realizar dicho trámite en un plazo máximo de seis meses, periodo tras el que el permiso pierde su validez.

Asimismo, el conductor fue citado para presentarse en el departamento de Extranjería de la Comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía al encontrarse en situación irregular.