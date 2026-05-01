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Vilagarcía

El Concello elevará el paso de peatones de Pablo Picasso y repintará doce calles del centro

Las actuaciones ya fueron contratadas y tienen un presupuesto de 57.442 euros

Fátima Frieiro
01/05/2026 13:53
Un pintado anterior en calles de Vilagarcía
Un pintado anterior en calles de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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El Concello de Vilagarcía ejecutará en las próximas semanas dos actuaciones de mejora en materia de seguridad vial. La primera será la elevación del paso de peatones de Pablo Piccaso y la segunda el repintado de la señalización horizontal de una docena de calles. Desde la administración local explican que son necesidades que fueron detectadas por los servicios municipales o bien que responden a demandas de la ciudadanía.

La obra de Pablo Picasso será ejecutada por Montaje J.M. Iglesias y tiene un presupuesto de 22.845 euros. El plazo de ejecución es de siete días. Lo que se hará es una plataforma elevada para el paso de peatones en una zona muy transitada, dado que se encuentra al lado de un supermercado (el Eroski) y en una zona de pendiente en la que los vehículos alcanzan más velocidad de la debida y en la que ya se registraron varios accidentes. Se mejorará también la iluminación y se aprovechará para enterrar canalizaciones.

Viales afectados

Por otra parte el repintando de las calles lo llevará a cabo la empresa Señalización y Balizamientos de Galicia por 34.697 euros. Los viales en los que se va a actuar son el del Hospital do Salnés, Doutor Tourón, Alejandro Cerecedo, Avenida da Mariña, Arcebispo Xelmírez, Gumersindo Nartallo, Cervantes, Arapiles, Independencia, Padre Feijóo, Limoeiro y en la urbanización de O Rial.

La actuación no pudo realizarse antes porque hubo que esperar a la mejora de las condiciones meteorológicas, dado que el pintado debe hacerse sobre superficies totalmente secas.

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