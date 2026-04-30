Ya están en marcha los Son da Casa

Imagen de archivo de una venta física de bonos Mónica Ferreirós

La campaña extraordinaria de primavera de los bonos Son da Casa! comenzará mañana, 1 de mayo, con al apertura del plazo de venta online y también del periodo de utilización de los vales en los establecimientos comerciales y de hostelería adheridos. A través de la plataforma se comercializarán 1.675 unidades, a las que se suman otras 200 que se podrán comprar físicamente el sábado 9, por la mañana.

Este turno especial se rige por las normas habituales. Cada paquete de bonos cuesta 20 euros, y permite hacer compras por un importe de 30, gracias a la aportación municipal de 10. Podrán hacerse con ellos los mayores de 18 años, aportando DNI y correo electrónico (en el caso de gestión telemática) y el carnet de identidad en la presencial.

Los vales solo serán válidos en los establecimientos inscritos en el actual turno, que se identificarán con el adhesivo correspondiente en sus escaparates o puertas. Los negocios que aún no se hayan anotado, pueden hacerlo en cualquier momento de la campaña, presentando un escrito por la sede electrónica del Concello.

Compensar las pocas ventas

La lista de participantes y la rama o sector a la que pertenecen se puede consultar en la misma plataforma de venta. La Concellería de Promoción Económica, que dirige el socialista Álvaro Carou, puso en marcha esta edición extraordinaria de los bonos Son da Casa! para promover la actividad en el sector comercial y hostelero en respuesta a la petición realizada por la asociación Zona Aberta, tras las escasas ventas que tuvieron durante la temporada de invierno. El Concello destina 18.750 euros a financiar la iniciativa.