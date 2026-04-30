Vilagarcía encarga una ordenanza municipal para regular las viviendas de uso turístico

Edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Evitar la proliferación sin control de las viviendas turísticas y, sobre todo, que estas no tensionen todavía más el mercado del alquiler de todo el año es uno de los objetivos que el gobierno local de Vilagarcía tiene a corto plazo. Por ello –y en cumplimiento de los compromisos firmados con el BNG para poder sacar adelante los presupuestos– el ejecutivo que preside Alberto Varela acaba de encargar la redacción de una ordenanza específica que regula las denominadas VUT. Con esta ordenanza – dicen desde Ravella– se podrá contar con un procedimiento de control, así como compatibilizar y conseguir el equilibrio con el uso habitacional y las distintas necesidades de la ciudadanía.

El encargado de elaborar la normativa será el gabinete especializado Ber&Mor, que dispone de un mes para elaborarlo. El contrato ya ha sido adjudicado por un precio de 3.400 euros e incluye a mayores el asesoramiento jurídico necesario durante la posterior tramitación del documento, especialmente en lo que respeta a las posibles alegaciones.

Exigencias del texto

La ordenanza deberá atenerse a los supuestos recogidos en la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal en lo referente a las Viviendas de Uso Turístico. Esto es, edificios dedicados en exclusiva a este fin, en plantas bajas o en primeros pisos, siempre y cuando los bajos no tengan un uso habitacional.

Según la administración local el texto permitirá desarrollar las viviendas turísticas de una forma controlada, ya que a día de hoy no hay una normativa local específica para las mismas.

Convivencia

Desde la administración local exponen que la filosofía de la ordenanza no es ir en contra de las VUT. De hecho el gobierno local parte de la base de que este tipo de alojamientos sirven para democratizar el turismo al reducir los costes de alojamiento vacacional. Algo que, a su juicio, genera riqueza. En todo caso el Concello entiende que las VUT no pueden repercutir negativamente en los precios de la vivienda para todo el año, tanto en lo referente a la compra como al alquiler.

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Es la segunda medida que el gobierno vilagarciano pone en marcha en este mandato en esta materia. La primera fue la de gravar en la tasa de la basura este tipo de alojamientos.