Lecciones de democracia en O Piñeiriño: el colegio elige a su propio alcalde o alcaldesa

Cada candidato eligió a su propio equipo

Aroa, Amaro, Mauro o Uxía. Uno de estos cuatro alumnos de cuarto curso de O Piñeiriño se convertirá el próximo día 7 en alcalde o alcaldesa. El colegio ha puesto en marcha un proyecto que tiene como eje central la democracia y como objetivo que los pequeños conozcan de primera mano cómo funciona una Corporación y cómo se elige a los representantes políticos cada cuatro años. Una forma divertida y pedagógica para que, ya desde niños, entiendan la importancia de su voto.

Los partidos hacen mítines por las aulas para recabar votos

El proceso empezó hace ya un mes con la elección de candidaturas. Cada uno de los cuatro configuró un equipo de diez posibles concejales, eligió nombre y eslogan para su partido e incluso elaboró un listado con cinco propuestas de programa para convencer a su electorado. En ellas se pueden ver las necesidades que los pequeños perciben en las aulas a las que acuden día a día.

Una forma de aprender y divertirse al mismo tiempo

Por ejemplo proponen la construcción de un “tobogán molón”, la presencia de más animales en el colegio o incluso órdenes de alejamiento para los grandes conflictos. Hay además quien apuesta por tener más días de plástica y de educación física, salir de excursión una vez al mes, ver una película cada viernes o colocar zonas de juego con tirolina.

Para convencer al resto del alumnado –votarán desde primero a sexto y también lo hará el profesorado– cada partido hizo su particular pegada de carteles y realizó mítines por las aulas en el horario de lectura. Toda una experiencia en la que – además de divertirse– el alumnado está aprendiendo. Y mucho.

Hubo pegada de carteles para captar votos

El miércoles será la pertinente jornada de reflexión y ya el jueves será la votación a lo largo del día, con su particular recuento de votos. Este estará presidido por el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que colocará la banda de alcalde o alcaldesa a quien gane los comicios y le entregará un pequeño detalle.

Desde el centro señalan que la implicación del alumnado ha sido total desde el primer momento, con campañas muy trabajadas y que evidencian que los niños y niñas tienen mucho que decir.