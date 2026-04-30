Humor, música y encuentro entre dos orillas en la Festivala de Vilagarcía

Público durante la pasada edición de Festivala Mónica Ferreirós

Festivala es la. Y todo con a. Con a de artista con mayúscula y con la a más feminista. Porque esa es la intención de un evento que lleva ya diez años subiendo al escenario a un cartel íntegramente formado por mujeres y que, en esta edición tan especial, incluso cose las dos orillas del Atlántico para formar un tsunami de arte.

Será el 30 de mayo, en la Praza da II República y la receta viene cargada de ingredientes. El primero será la reivindicación, ya que Festivala nació con la intención de "sinalar a ausencia das mulleres nas programacións dos festivais e servir de espazo de visibilidade para o talento feminino", explican desde la asociación O Soño de Lilith, que es su promotora y organizadora.

Por ello, durante estos diez años se subieron al escenario artistas como Sés, que ahora repite en esta edición tan especial, que será presentada por Tamara GR, que en las redes se encarga de poner un toque de humor. A las caras más conocidos por el público de este lado del Atlántico, se unirán otras llegadas desde Argentina, como Chocolate Remix o Miss Bolivia.

Talento local

A todas ellas se suma una veterana de los escenarios gallegos, como A Pedreira, que sin embargo se estrena en Festivala. Y completa y pone el broche la Señora Dj, nacida (como música) precisamente en este evento y cuya trayectoria "encarna á perfección os obxectivos que nos marcamos con este proxecto".

Aún hay más, porque al cartel se suman las acrobacias, en un evento que no deja de sorprender. Llegarán de la mano de Amelia Trotet. "Dez anos despois alégranos ver como as mulleres van ocupando máis espazo no panorama musical galego, unha presenza que explora novos ritmos, que innova, non se arreda ante os retos e amplía os límites do posible", explican desde o Soño, convencidas de que en este presente algo más habitable "espazos como Festivala, mulleres creando tivo alque ver".