Estos son los conciertos del Ágora Vermú en Vilagarcía

Presentación del Ágora Vermú Gonzalo Salgado

Ágora Vermú, el ciclo de conciertos destinado a aquellas personas que disfrutan del domingueo, llegará en plenas fiestas de Santa Rita, el 24 de mayo, para amenizar las zonas hosteleras de la ciudad. Desde As Pistas hata Carril, pasando por Vilaxoán, grupos de diversos estilos contribuirán a llenar de ambiente y música Vilagarcía.

Abrirán el telón Barbitúricos, en O Piñeiriño. Con un pop rock "sin postureos ni intermediarios", como ellos mismos se definen, llegan desde Compostela para hacer hacer bailar al concurrido barrio. "Son moi cañeiros", apuntó la concejala de Cultura, Sonia Outón. Será el 24 de mayo, a partir de las 13 horas.

Seguirán Daydream Sessions, el domingo 31, en Os Duráns, una zona en la que también funciona muy bien este ciclo. Se trata de una formación que recorre toda Galicia y tiene muchos contactos con los músicos locales, a los que siempre invita a sus jam sessions. El de Vilagarcía, dijo la edil, será "unha sorpresa" que se desvelará en el propio concierto.

Promover a los músicos locales

La representante este año de los grupos locales es Alexandra Carrera, que con su potente voz amenizará el domingo 7 de junio la Avenida da Mariña. La vilagarciana estuvo en la presentación del ciclo y explicó lo importante que es para ella tocar en casa, y que puedan ir a verla amigos y familiares. Aquellos que no la conozcan, deben saber que es un "concerto para todos os públicos", donde escucharán todo tipo de temas y pasar "unha velada chula".

O Carril será la siguiente parada el 14 de junio, con Juan Lorenzo, una propuesta novedosa en la que la música tradicional canaria se mezcla con el rock progresivo para sorprender al espectador.

Cierran el ciclo AmarAmar, que acaban de estar en el Solifest de O Piñeiriño demostrando su dominio del escenario, con una gran "interconexión co público". Estarán en Vilaxoán.

"Vilagarcía non para", apuntó el alcalde, Alberto Varela, que explicó la importancia económica también de este ciclo para "amenizar as zonas hostaleiras" y "dinamizar as zonas peatonais".