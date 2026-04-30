Este es el plazo para el estreno de la reforma de la Rúa Vilaboa en Sobradelo

Imagen del inicio de las obras en la Rúa Vilaboa Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía anuncia que las obras del entorno de la fuente y el lavadero de Vilaboa, en Sobradelo, estará completa y lista para el disfrute de la ciudadanía a principios de julio. Este es el plazo máximo del que dispone la adjudicataria para finalizar los trabajos, conforme a la prórroga de dos meses que fue concedida por la administración municipal.

"A medida, solicitada por Novavial, arguméntase nas prolongadas chuvias rexistradas durante o inverno- especialmente nos meses de novembro, xaneiro e febreiro- e a aparición imprevista de bolos pétreos de gran tamaño e dureza, circunsancia que demoraron o normal transcurso das obras", explican desde Ravella. Así, el final previsto para el 6 de mayo se aplaza hasta el 6 de julio.

Un informe emitido por la dirección de obra confirma que el retraso se debe a causas "non imputables ao contratista" que, además, según el técnico, "mantivo os medios materiais e humanos adecuados, así como unha actitude dilixente para minimizar as demoras".

Una vía de plataforma única

Y es que la suma de estas circunstancias afectó directamente a las excavaciones, a la apertura de zanjas, a la instalación de canalizaciones soterradas y a los hormigonados, que deben realizarse en seco. Además, la retirada de las rocas requirió trabajos adicionales, maniobras de carga y descarga no previstas y reprogramación de los cortes.

Pese a estas circunstancias, apuntan fuentes municipales, la entrada a Vilaboa "verá mellorada considerablemente a súa imaxe e condicións de accesibilidade a principios do verán, unha vez que remate o proxecto no que o Concello inviste 340.000 euros".

La actuación permitirá crear una zona de ocio en el entorno de la fuente y el lavadero, así como habilitar una vía de plataforma única de prioridad peatonal en el primer tramo de la Rúa Vilaboa. Los trabajos también repercutirán positivamente en los servicios básicos, que se revisan para corregir deficiencias.