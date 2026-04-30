El CIFP Fontecarmoa impulsa nuevos programas de movilidad con Erasmus+

Uno de los viajes de movilidad del alumnado y profesorado del CIFP Fontecarmoa

El CIFP Fontecarmoa sigue con su apuesta por reforzar la internacionalización de la formación profesional. Por eso participará en diferentes movilidades dentro del programa europeo Erasmus+, que llevará a grupos de alumnos a Eslovaquia, Rumania e Italia. Estas experiencias –tal y como explican desde el centro educativo– permiten al alumnado combinar aprendizaje técnico, innovación, intercambio cultural y desarrollo de competencias profesionales en contextos europeos.

En febrero el CIFP desarrolló una movilidad en la ciudad de Levice (Eslovaquia). En ella participaron 16 estudiantes y tres docentes de las formaciones de Servicios Comerciales y Actividades Comerciales.

Por otra parte en marzo ocho alumnos del ciclo medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas fueron a Arad (Rumanía) acompañados por dos profesores de Electricidad e Inglés.

Por último se ha programado otra movilidad de grupo para ocho alumnos del Grado Medio de Atención a personas en situación de Dependencia en Saronno (en Italia), que se desarrollará en el mes de mayo y en el que el alumnado llevará a cabo diferentes actividades dirigidas especialmente a su rama formativa.