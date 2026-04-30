El Auditorio acogerá el viernes 8 la Gala de la Fundación contra o Narcotráfico

Presentación del evento Mónica Ferreirós

La Fundación Galega contra o Narcotráfico celebra el próximo viernes, 8 de mayo, su Gala Anual. Lo hacen para poner en valor el trabajo de entidades, fuerzas de seguridad y jueces en la lucha contra las mafias del mercado de estupefacientes, pero también como un día de celebración. Todo ello pese a un contexto en el que, señalan, existe un preocupante aumento de la violencia entre las bandas de narcotraficantes, locales y de otros países.

La gala será desde las 20:30, en el Auditorio y durante la misma, además de entregarse las Nécoras de Ouro, se otorgarán los premios ‘Contos do Camiño’. Presentada por Manuel Torrente, contará con la actuación de Cantos da Terra.