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Vilagarcía

El Auditorio acogerá el viernes 8 la Gala de la Fundación contra o Narcotráfico

Estará presentada por Manuel Torrente y contará con la actuación de Cantos da Terra

Olalla Bouza
30/04/2026 16:17
Presentación del evento
Presentación del evento
Mónica Ferreirós
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 La Fundación Galega contra o Narcotráfico celebra el próximo viernes, 8 de mayo, su Gala Anual. Lo hacen para poner en valor el trabajo de entidades, fuerzas de seguridad y jueces en la lucha contra las mafias del mercado de estupefacientes, pero también como un día de celebración. Todo ello pese a un contexto en el que, señalan, existe un preocupante aumento de la violencia entre las bandas de narcotraficantes, locales y de otros países.

La gala será desde las 20:30, en el Auditorio y durante la misma, además de entregarse las Nécoras de Ouro, se otorgarán los premios ‘Contos do Camiño’. Presentada por Manuel Torrente, contará con la actuación de Cantos da Terra.

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