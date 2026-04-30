El Anexo A Lomba lanza un SOS por el estado del colegio y consigue que se analice el agua

La ANPA acudió al pleno para dar a conocer sus reivindicaciones Mónica Ferreirós

Las sesiones plenarias de Vilagarcía acostumbran – al menos en los últimos meses– a recibir las demandas de las diferentes comunidades educativas de la localidad. La de abril no fue una excepción. La ANPA del Anexo A Lomba tomó la palabra para denunciar el mal estado de las tuberías del centro lo que – a su juicio– no es una cuestión puntual, sino un problema de salubridad. “Son de chumbo, un material prohibido, e son as mesmas que cando se inaugurou o centro”, explicaba la portavoz de la ANPA. Una inauguración de hace más de cuatro décadas tras las cuales poco – o nada– se ha actuado en este céntrico colegio.

La ANPA confirmó que estos días pasados un técnico de la Delegación Territorial de la Xunta visitó el centro para ver cómo se puede actuar en los baños. Una obra que – según el concejal del PP, Raúl Santamaría– “é certo que se retrasou, pero vaise facer este ano”

Por su parte la portavoz del gobierno, Tania García, se comprometió a que se encargará una analítica del agua del centro para ver si es apta para el consumo. Algo reclamado por la comunidad educativa en más de una ocasión. “Son condicións básicas para un centro educativo, non estamos falando de ningún tipo de luxo”, sostuvieron desde la Asociación de Nais e Pais. La moción solicitando mejoras – promovida por el BNG– contó con unanimidad.