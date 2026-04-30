A juicio un envío de 17 gramos de cocaína a Madrid por paquetería

La droga fue interceptada por policías nacionales de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un vecino de Vilagarcía que trató de enviar cocaína por correo postal a Madrid. Los hechos ocurrieron hace siete años, en marzo de 2019, en la oficina de una conocida empresa de paquetería.

Además, allí el hombre dio otro nombre, haciéndose pasar por otra persona para la que el ministerio público pide el sobreseimiento de las actuaciones. El juicio se celebrará la próxima semana en la Audiencia de Pontevedra. El sobre que trataba de mandar a un vecino de Madrid, que también se sentará en el banquillo, contenía 17,5 gramos de cocaína, con una riqueza del 55,69 por ciento.

Los agentes retiraron la droga del sobre, que fue enviado igualmente a la capital estatal, donde el otro acusado lo recogió un día después del envío, el 8 de marzo. El valor de la sustancia en el mercado ilícito tendría un valor de 1.316,54 euros.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 3.950 euros.