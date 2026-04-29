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Vilagarcía

Un colegio de premio: la UE distingue el trabajo medioambiental de las Filipenses

El galardón se dio a conocer en el marco de una jornada de limpieza de microplásticos en la playa de A Compostela

Fátima Frieiro
29/04/2026 18:57
La jornada se desarrolló en la playa de A Compostela
La jornada se desarrolló en la playa de A Compostela
Mónica Ferreirós
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El compromiso medioambiental y las cosas bien hechas tienen premio. Eso lo saben bien en el colegio Sagrada Familia-Filipenses de Vilagarcía, que acaba de ser distinguido por la Unión Europea como Escola Azul por su trabajo en el cuidado de los océanos. La concesión del galardón se hizo pública en el marco de una jornada en la que alumnado del centro educativo participó en una recogida de microplásticos en la playa de A Compostela. En ella también estuvo el edil de Turismo, Álvaro Carou, que destacó el trabajo del centro.

La Blue School es una certificación que la Fundación Europea para la Educación Ambiental concede a los centros educativos comprometidos activamente con el cuidado del medio, que fomentan prácticas responsables y proyectos encaminados al bienestar de los océanos y ecosistemas acuáticos en general. Una reflexión que empieza en las aulas, pero que luego puede trasladarse a las casas.

En la jornada de la playa urbana de Vilagarcía participó un grupo de 52 estudiantes y tres docentes. Fueron seis los que explicaron al resto los graves prejuicios de los plásticos que, además de contaminar los océanos, entran en la cadena alimenticia de los peces que la población acaba consumiendo. También hablaron de los años que el material necesita para descomponerse, de la necesidad de reducir su consumo y de reciclar para intentar frenar el cambio climático.

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