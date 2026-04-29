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Vilagarcía

Ravella invierte 9.100 euros en la puerta y ventanas en la casa del conserje del colegio de Carril

El estado del centro educativo será motivo de debate en el pleno de este jueves

Fátima Frieiro
29/04/2026 18:19
Una imagen de archivo de la casa del conserje del colegio de Carril
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La casa del conserje del colegio de Carril tendrá, por fin, una nueva puerta y también ventanas. El gobierno local de Vilagarcía acaba de adjudicar a la empresa Herbreda los trabajos, que ascienden a 9.114 euros. La inversión – tal y como exponen desde Ravella– se suma a los 21.000 euros que la administración municipal destinó a este mismo lugar en el año 2023.

La administración local saca pecho sobre su compromiso en la conservación y el mantenimiento de las instalaciones educativas y señala que este “contrasta co trato dispensado pola Xunta de Galicia, á que a comunidade escolar do Rosalía de Castro leva anos demandando a execución de obras moi necesarias nun centro de 50 anos de antigüidade, con instalacións obsoletas e que presentan un importante estado de deterioro”.

De hecho hoy mismo el grupo socialista defiende en el pleno una moción en la que vuelve a instar a la administración autonómica a que ejecute “coa maior brevidade posible” las indispensables actuaciones. En la iniciativa se recuerdan sus necesidades urgentes.

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