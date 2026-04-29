Ravella invierte 9.100 euros en la puerta y ventanas en la casa del conserje del colegio de Carril
El estado del centro educativo será motivo de debate en el pleno de este jueves
La casa del conserje del colegio de Carril tendrá, por fin, una nueva puerta y también ventanas. El gobierno local de Vilagarcía acaba de adjudicar a la empresa Herbreda los trabajos, que ascienden a 9.114 euros. La inversión – tal y como exponen desde Ravella– se suma a los 21.000 euros que la administración municipal destinó a este mismo lugar en el año 2023.
La administración local saca pecho sobre su compromiso en la conservación y el mantenimiento de las instalaciones educativas y señala que este “contrasta co trato dispensado pola Xunta de Galicia, á que a comunidade escolar do Rosalía de Castro leva anos demandando a execución de obras moi necesarias nun centro de 50 anos de antigüidade, con instalacións obsoletas e que presentan un importante estado de deterioro”.
De hecho hoy mismo el grupo socialista defiende en el pleno una moción en la que vuelve a instar a la administración autonómica a que ejecute “coa maior brevidade posible” las indispensables actuaciones. En la iniciativa se recuerdan sus necesidades urgentes.