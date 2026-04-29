Pésdebarro recolle 150 quilos de alimentos na súa Foliada de Abril
Representantes da asociación Pésdebarro entregaron ao Banco de Alimentos preto de 150 quilos de alimentos non perecedeiros recollidos no marco da Foliada de Abril, cuxa primeira edición tivo lugar hai uns días na Praza da Peixería. A idea do evento naceu, ademais de como vehículo de promoción da música tradicional, para apoiar a familias da comarca en situación de vulnerabilidade.
Dende a organización destacan a alta participación de grupos de música e baile tradicional que, segundo eles, contribuíron de xeito positivo a crear un ambiente festivo, aberto e comunitario. Tamén valoran a participación da veciñanza que "respondeu de forma moi destacada, enchendo a Praza e implicándose activamente na chamada solidaria".
Lembrar que a Foliada de Abril incluíu un obradoiro de baile galego solto e unha foliada libre e reuniu a persoas de todas as idades. Dado que coincidiu coa conmemoración do 25 de Abril, Día da Revolución dos Cravos, tamén houbo un cante conxunto do "Grandola Vila Morena".
Pésdebarro subliña que a Foliada de Abril nace así como un novo espazo de encontro en Vilagarcía no que se combinan tradición, comunidade e compromiso social.