O PSOE de Vilagarcía distingue a Manuel Barreiro como Militante de Honra
Recibirá o recoñecemento na comida anual dos socialistas vilagarciáns o vindeiro día 30 de maio
Máis de 40 anos de militancia e unha vida entregada aos valores do Partido Socialista. Estes son os avais cos que Manuel Barreiro será distinguido este ano como Militante de Honra da agrupación do PSOE en Vilagarcía. O vilagarcián participou durante toda a súa época activa en cinco executivas municipais, sendo secretarios xerais Juan Antonio Pérez Callón, Javier Gago e José Vázquez Fouz. Do mesmo xeito formou parte de catro candidaturas ás eleccións municipais nos anos 1987, 1991, 1995 e 2015.
O actual secretario xeral da agrupación, Julio Torrado, valora o traballo feito por Barreiro todos estes anos. "Un exemplo da militancia no estado máis puro", sinala. Apunta ademais que "sempre ten estado ao carón de calquera compañeiro en calquera situación, porque o seu sentimento de colectividade e equipo é inmenso". Tamén valora que "personifica a querencia polos proxectos colectivos, dende a Transición ata os modernos debates sobre a humanización urbanística das cidades ou os novos dereitos civís".
A celebración
Manuel Barreiro será distinguido na comida anual que os socialistas de Vilagarcía realizan cada mes de maio. Será o día 30 no Churrasco de Rubiáns, cun prezo xeral de 25 euros e de 20 para as persoas militantes. Os socialistas vilagarciáns convidan a participar no xantar a quen o desexe, tendo á súa disposición o teléfono 693 406 373 para realizar a reserva.
Co seu nomeamento Barreiro súmase a outros socialistas que teñen recibido a distinción ao longo de todos estes anos como son Seso Giráldez (2012), Rosina Villaverde (2013), José Recuna (2014), Manuel Cuervo (2015), Faustino Laya (2016), Isaac Rodríguez (2017), José Vázquez Fouz (2018), Juan Antonio Pérez Callón (2019), Eliseo Barreiro (2020/2021), Ramiro Bandín (2022), Pilar Garrido (2023), Loli Landeira (2024) e Suso Paz (2025).