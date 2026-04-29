Los precios de los alquileres comerciales se disparan en Vilagarcía: hasta 1.100 euros al mes

Eduardo Abad, presidente de Agtamar-UPTA

Entre 700 y 1.100 euros al mes. Ese es el precio medio de un alquiler comercial en Vilagarcía, solo por debajo de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago y Pontevedra. Así se desprende de un estudio realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos sobre la evolución del precio en locales de menos de 100 metros cuadrados. Estas cifras se refieren a bajos de unos 80 metros cuadrados y ubicados en centros urbanos y calles comerciales. Según la entidad los precios más bajos se encuentran en zonas periféricas en las que la actividad comercial es reducida o prácticamente inexistente.

La investigación sostiene que tanto el mercado de los locales comerciales como el de la vivienda están tensionados por dinámicas de especulación urbanística, con incrementos acumulados de hasta un 30% en los últimos cinco años. Y subiendo.

Grandes costes

La entidad presidida por el vilagarciano Eduardo Abad indica que el alquiler comercial supone a día de hoy alrededor del 40% de los costes directos de un pequeño negocio, consolidándose como el principal factor de presión económica para un pequeño autónomo local.

La vivienda

El estudio analiza también la situación de los precios del alquiler en viviendas. Según señala UPTA la tendencia en Galicia es ascendente y la media autonómica se sitúa entre los 9,4 y los 9,7 euros por metro cuadrado, con un aumento de entre el 20 y dl 30% en los últimos cinco años. En este ranking de precios lidera Vigo, que llega hasta los 11,6 euros por metro cuadrado, pero Vilagarcía también está en la lista de las ciudades con costes elevados. De hecho – según el estudio de los autónomos– la capital arousana tiene precios entre los 8 y los 9 euros por metro cuadrado.

Según la entidad tanto los alquileres de los locales comerciales como los de las viviendas han evolucionado de forma sincronizada entre los años 2020 y 2025. Una combinación, dicen, que genera un fuerte impacto sobre el colectivo de autónomos. “Lo que estamos viendo es un auténtico expolio del tejido económico local”, señala el presidente, que habla de “una situación asfixiante”.