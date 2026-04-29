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Vilagarcía

El TSXG confirma la condena a dos acusados de tráfico de cocaína y cannabis en Vilagarcía

Fátima Frieiro
29/04/2026 18:39
El TSXG tumba un recurso y confirma la declaración de obras no legalizables
Fachada del TSXG
| D. A.
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la pensa de prisión para dos hombres condenados por la Audiencia Provincial por estar en posesión de un kilo de cocaína y 753 gramos de cannabis en una operación desarrollada en Vilagarcía.

Uno de los hombres ha sido condenado a cinco años y seis meses de cárcel y el otro a dos y el alto tribunal gallego ha ratificado la sentencia rechazando así el recurso de apelación del segundo acusado. Este alegaba falta de pruebas. Sin embargo el TSXG considera que el hallazgo de su perfil genético en el paquete de hachís es un indicio “inequívoco” y suficiente para sustentar la condena, al no existir una explicación alternativa sobre ese contacto ni vestigios de terceras personas.

Piden siete años de cárcel para dos detenidos con cocaína y cannabis en Vilagarcía

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En lo referente al principal condenado la Sala descarta la nulidad del juicio solicitada por una supuesta indefensión derivada de la actuación de su anterior abogado. De hecho el recurrente sostenía que su letrado omitió pruebas decisivas. Sin embargo el TSXG concluye que no se alcanzó el estándar de una defensa ineficaz que justifique la nulidad. De hecho insiste en que la condena se apoyo en una “pluralidad de indicios incriminatorios” y considera que las pruebas reclamadas no alterarían el fallo. La sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de reposición ante el Tribunal Supremo.

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