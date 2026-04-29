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Vilagarcía

El humor de Goyo Jiménez regresa en noviembre al Auditorio

Las entradas para la función ya están a la venta en Ataquilla.com

Fátima Frieiro
29/04/2026 20:31
Goyo Jiménez presenta en Vilagarcía su nuevo espectáculo
Goyo Jiménez presenta en Vilagarcía su nuevo espectáculo
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El humorista especializado en Estados Unidos, Goyo Jiménez, regresa a Vilagarcía en noviembre con su espectáculo “American forever: The final refrito”. Es la última propuesta de la serie yanqui del humorista de Albacete.

La actuación será el día 217 de noviembre a partir de las ocho y media de la tarde en el Auditorio, un recinto que el humorista ya conoce de otras actuaciones anteriores. Las entradas ya están a la venta en el portal Ataquilla.com a precios de 28 euros en las zonas A y B y de 26 euros en la C. A ellos hay que sumar los gastos de gestión. Si no se agotan antes también se podrán adquirir el día de la función en la taquilla del Auditorio a partir de las 18.30 horas.

En este episodio el monologuista relata con su característico estilo los cambios que la sociedad estadounidense ha sufrido en los últimos tiempos y que sorprenden más allá de sus fronteras. Será una recopilación definitiva de los mejores momentos de la mítica trilogía “Aiguantulivinamérica”.

Goyo Jiménez es un humorista, actor, presentador, guionista, productor y director conocido por colaborar en diferentes programas de televisión, pero sobre todo es aplaudido por su faceta como cómico o monologuista en diferentes escenarios.

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