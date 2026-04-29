CC OO y UGT piden salir a la calle el Primero de Mayo para frenar la pérdida de derechos

Una manifestación del Primero de Mayo anterior M. Ferreirós

“Dereitos, non trincheiras” y “Salarios, vivenda e democracia”. Estos son los dos lemas con los que los sindicatos CC OO y UGT salirán a la calle este Primero de Mayo. Lo harán en la manifestación comarcal que, un año más, se celebrará en Vilagarcía. La marcha partirá de Ravella, recorrerá calles como Juan Carlos I, Ramón y Cajal, Rúa do Río, Padre Feijóo y regreso al mismo punto, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto.

El secretario comarcal de CC OO en Arousa, Juan Bao, señala que estamos en un momento decisivo en el que están en juego “as demandas da clase traballadora”. Destaca que el “ascenso da ultradereita está poñendo en risco dereitos conquistados por pais, nais, avós e avoas e que non foron un regalo”. Fue él el que también hizo alusión a la situación global que se está viviendo debido a las guerras promovidas por Donald Trump y que, principalmente, afectan también a los bolsillos de los trabajadores.

Desde UGT, José Vázquez manifestó que “saímos ás rúas porque temos aos empresarios gañando máis que nunca e non queren nin reducir a xornada laboral e buscan pagar menos”. Recordó que con la subida del salario mínimo “demostrouse que o emprego non foi a menos”.

También desde UGT, José Ramón Vidal Trillo hizo referencia a las bajas laborales que hay por salud mental o problemas psicosociales y apuntó a la falta de médicos para poder atenderlas debidamente.

Otras de las reivindicaciones que sonarán en la calle son la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, la regulación del tiempo parcial, los salarios dignos, la negociación colectiva, la vivienda, los servicios públicos y la igualdad y la diversidad en una democracia justa.