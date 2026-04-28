Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía selecciona docentes y alumnado para los talleres de Pavimentos y de Instalación de carpintería

El Forme permitirá a los participantes disponer de un contrato de nueves meses, mientras adquieren práctica laboral

Olalla Bouza
28/04/2026 13:08
Clausura obradoiro de emprego Forme
Clausura obradoiro de emprego Forme
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

El Concello de Vilagarcía pondrá en marcha a principios de junio el taller dual de empleo Forme, para que 20 personas desempleadas adquieran conocimientos de un oficio durante nueve meses. En esta edición, son dos los módulos a impartir: Pavimentos e albanelería de urbanización e Instalación de elementos de carpintería, ambos con diez plazas.

La oferta ya se remitió al Servicio Público de Empleo para que elabore las listas de aspirantes que participarán en el proceso, tanto del alumnado como de la dirección, docentes y personal administrativo de apoyo. Quienes resulten seleccionados dispondrán de un contrato remunerado con la administración local.

El Forme es uno de los programas que pone en marcha el Concello de Vilagarcía anualmente, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de personas que se encuentran en el paro. Está destinado a mayores de 18 años pertenecientes a colectivos con dificultades para insertarse en el mercado laboral (sin estudios, mayores de 50, mujeres, parados de larga duración o víctimas de violencia de género). 

Certificados de profesionalidad

A través de esta iniciativa, los participantes adquirirán conocimientos teóricos y prácticos en la especialidad elegida de tal forma que, al acabar el taller, obtendrán el certificado de profesionalidad correspondiente, documento que existen actualmente las empresas para contratar. En el caso de Pavimentos será el EOCB0211 y en el de Carpintería el MAMS0108.

Para poder participar en el proceso de selección, además de estar inscritos en la lista de demandantes del Sepe, las personas interesadas deben cumplir los requisitos especificados en la orden de la Consellería de Emprego que regula los talleres duales. Para desarrollar esta acción formativa, el proyecto diseñado por el Concello cuenta con una ayuda autonómica de 454.552 euros, a los que la administración local añade otros 35.000, además de las instalaciones y sus costes de mantenimiento.

Al tratarse de un taller dual, se ofrecen incentivos económicos a las empresas del entorno para que contraten al alumnado durante un periodo determinado, con el objetivo de que continúen adquiriendo experiencia ya en el propio mercado laboral. Para animar al sector privado, se dispondrá de un fondo a mayores de 38.000 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina