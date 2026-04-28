Vilagarcía selecciona docentes y alumnado para los talleres de Pavimentos y de Instalación de carpintería

Clausura obradoiro de emprego Forme Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía pondrá en marcha a principios de junio el taller dual de empleo Forme, para que 20 personas desempleadas adquieran conocimientos de un oficio durante nueve meses. En esta edición, son dos los módulos a impartir: Pavimentos e albanelería de urbanización e Instalación de elementos de carpintería, ambos con diez plazas.

La oferta ya se remitió al Servicio Público de Empleo para que elabore las listas de aspirantes que participarán en el proceso, tanto del alumnado como de la dirección, docentes y personal administrativo de apoyo. Quienes resulten seleccionados dispondrán de un contrato remunerado con la administración local.

El Forme es uno de los programas que pone en marcha el Concello de Vilagarcía anualmente, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de personas que se encuentran en el paro. Está destinado a mayores de 18 años pertenecientes a colectivos con dificultades para insertarse en el mercado laboral (sin estudios, mayores de 50, mujeres, parados de larga duración o víctimas de violencia de género).

Certificados de profesionalidad

A través de esta iniciativa, los participantes adquirirán conocimientos teóricos y prácticos en la especialidad elegida de tal forma que, al acabar el taller, obtendrán el certificado de profesionalidad correspondiente, documento que existen actualmente las empresas para contratar. En el caso de Pavimentos será el EOCB0211 y en el de Carpintería el MAMS0108.

Para poder participar en el proceso de selección, además de estar inscritos en la lista de demandantes del Sepe, las personas interesadas deben cumplir los requisitos especificados en la orden de la Consellería de Emprego que regula los talleres duales. Para desarrollar esta acción formativa, el proyecto diseñado por el Concello cuenta con una ayuda autonómica de 454.552 euros, a los que la administración local añade otros 35.000, además de las instalaciones y sus costes de mantenimiento.

Al tratarse de un taller dual, se ofrecen incentivos económicos a las empresas del entorno para que contraten al alumnado durante un periodo determinado, con el objetivo de que continúen adquiriendo experiencia ya en el propio mercado laboral. Para animar al sector privado, se dispondrá de un fondo a mayores de 38.000 euros.